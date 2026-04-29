Bondada Engineering: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bondada Engineering hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 18,28 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,33 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 28,43 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Bondada Engineering 15,69 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at