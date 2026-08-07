Bondada Engineering hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bondada Engineering lud am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 4,74 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bondada Engineering noch ein Gewinn pro Aktie von 3,33 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 6,92 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 23,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at