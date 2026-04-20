Bondex Supply Chain Management A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bondex Supply Chain Management A lud am 18.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,04 Prozent auf 2,19 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,67 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,130 CNY. Im letzten Jahr hatte Bondex Supply Chain Management A einen Gewinn von 0,410 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 8,71 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 14,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Bondex Supply Chain Management A 10,23 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at