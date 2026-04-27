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27.04.2026 06:31:29
Bondex Supply Chain Management A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Bondex Supply Chain Management A präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bondex Supply Chain Management A -0,050 CNY je Aktie verdient.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,10 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,02 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.at
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