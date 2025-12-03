Bonei Hatichon Civil Engineering Infrastructures: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bonei Hatichon Civil Engineering Infrastructures äußerte sich am 30.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,41 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bonei Hatichon Civil Engineering Infrastructures -0,690 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 110,9 Millionen ILS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 101,7 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at