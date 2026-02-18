18.02.2026 03:00:05

Boneless Wings Are Still Wings, Judge Rules

A Chicago man filed a lawsuit in 2023 against Buffalo Wild Wings, arguing that it had engaged in false advertising of its boneless wings. A judge said the claim “has no meat on its bones.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
