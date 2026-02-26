Bonesupport stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bonesupport hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,67 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bonesupport noch ein Gewinn pro Aktie von 0,820 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 312,6 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 257,0 Millionen SEK umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,16 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Bonesupport 2,04 SEK je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 30,70 Prozent auf 1,17 Milliarden SEK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 898,73 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,22 SEK sowie einem Umsatz in Höhe von 1,17 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at