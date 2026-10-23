Bonesupport vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bonesupport ließ sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bonesupport die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,41 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,520 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 408,8 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 294,1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at