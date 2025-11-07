Bong AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bong AB hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,61 Prozent auf 434,8 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 455,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

