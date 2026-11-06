Bong AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bong AB hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bong AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 427,0 Millionen SEK im Vergleich zu 434,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at