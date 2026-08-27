Bong AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bong AB präsentierte am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 393,0 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 418,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at