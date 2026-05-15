Bong AB stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bong AB äußerte sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Umsatz wurde auf 443,9 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 488,4 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at