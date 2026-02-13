Bong AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bong AB ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bong AB die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Bong AB im vergangenen Quartal 467,2 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bong AB 494,6 Millionen SEK umsetzen können.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,140 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Bong AB ein Ergebnis je Aktie von -0,060 SEK vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Bong AB im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,81 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 1,91 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

