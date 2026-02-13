|
13.02.2026 06:31:29
Bong AB: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bong AB ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bong AB die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 SEK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Bong AB im vergangenen Quartal 467,2 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bong AB 494,6 Millionen SEK umsetzen können.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,140 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Bong AB ein Ergebnis je Aktie von -0,060 SEK vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahr hat Bong AB im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 5,48 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,81 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 1,91 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.