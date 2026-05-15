Bonheur ASA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bonheur ASA ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bonheur ASA die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,20 NOK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,000 NOK je Aktie erzielt worden.

Bonheur ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,22 Milliarden NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,36 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,75 NOK je Aktie sowie einen Umsatz 2,91 Milliarden NOK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at