Bonheur ASA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bonheur ASA hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,00 NOK. Im Vorjahresviertel waren 2,40 NOK je Aktie erzielt worden.

Bonheur ASA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,94 Milliarden NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,55 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 3,36 NOK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 2,92 Milliarden NOK umgesetzt wurden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 33,40 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 26,80 NOK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 12,49 Milliarden NOK – ein Plus von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Bonheur ASA 12,48 Milliarden NOK erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 30,95 NOK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 12,46 Milliarden NOK taxiert.

Redaktion finanzen.at