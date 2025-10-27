Bonheur ASA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bonheur ASA hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10,80 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,40 NOK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,29 Milliarden NOK umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 9,21 NOK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 3,22 Milliarden NOK ausgegangen.

