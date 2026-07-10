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10.07.2026 06:31:29
Bonheur ASA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Bonheur ASA präsentierte am 09.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 7,10 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20,60 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2,47 Milliarden NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,53 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 8,04 NOK je Aktie sowie einen Umsatz 3,02 Milliarden NOK prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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