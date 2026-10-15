Kader Holdings Aktie
WKN: 878119 / ISIN: BMG5206W1038
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15.10.2026 13:30:52
Boni für frühere CS-Kader wurden zu Recht gestrichen
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Die ganze oder teilweise Streichung der variablen Vergütungen (Boni) für die obersten drei Führungsebenen der früheren Credit Suisse durch das Eidgenössische Finanzdepartement ist rechtens. Das hat das Bundesgericht entschieden und die Beschwerden der Schweizerischen Eidgenossenschaft sowie der UBS gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gutgeheissen.
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