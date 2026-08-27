27.08.2026 06:31:29

Bonia hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bonia ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bonia die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 MYR gegenüber -0,050 MYR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 81,9 Millionen MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82,3 Millionen MYR ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,040 MYR, nach 0,030 MYR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 395,71 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 377,33 Millionen MYR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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