Bonia stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bonia hat am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,02 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 MYR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 110,1 Millionen MYR gegenüber 108,0 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at