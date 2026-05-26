Bonia vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bonia hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Mit einem EPS von 0,04 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Bonia mit 0,040 MYR je Aktie genauso viel verdiente.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 118,0 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 107,2 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at