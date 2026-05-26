|
26.05.2026 06:31:29
Bonia vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bonia hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Mit einem EPS von 0,04 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Bonia mit 0,040 MYR je Aktie genauso viel verdiente.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 118,0 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 107,2 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wurde aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.