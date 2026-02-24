24.02.2026 15:00:38

Bonita Grupp trennt zwischen Laptop und Zuhause

BURLADINGEN (dpa-AFX) - Anders als ihr bekannter Vater Wolfgang Grupp organisiert seine Tochter Bonita Grupp Termine nicht auf Papier. "Es gibt natürlich Generationenunterschiede: Ich arbeite mit einem Outlook-Kalender. Meinem Vater hat das Sekretariat wöchentlich die Termine ausgedruckt", sagte die 36-Jährige dem "Spiegel".

Geschwister arbeiten Hand in Hand

Mit ihrem Bruder, mit dem sie gemeinsam das Familienunternehmen Trigema in Burladingen (Zollernalbkreis) führt, arbeite sie Hand in Hand. "Wir wissen immer, was der andere tut. Wir können unsere geschäftlichen Terminkalender einsehen und uns Termine einstellen - wie übrigens alle anderen Kolleginnen und Kollegen in der Zentrale auch. Jedoch muss ich gestehen, dass mein Bruder eine sehr strukturierte Arbeitsweise hat und des Öfteren auch mich dankenswerterweise mitorganisiert."

Das riesige Privatanwesen der Grupps liegt direkt gegenüber der Zentrale. "Wir essen oft gemeinsam mit unseren Eltern zu Mittag, dann sprechen wir natürlich auch über die Firma. Wir haben aber auch immer dienstags einen Jour fixe zusammen mit unserer Mutter, um uns über Managementthemen auszutauschen", gibt Bonita Grupp dem Magazin preis.

Bonita Grupp: Privatleben von Arbeit trennen

Sie versuche aber, Privatleben und Arbeit zu trennen. "Ich nehme zum Beispiel ungern meinen Laptop mit nach Hause. Ich fahre auch am Wochenende lieber vormittags noch mal ins Büro und versende von dort Mails an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie dann aber natürlich nicht sofort beantworten müssen." Wenn sie in ihrer Münchner Wohnung sei, habe sie ein wenig Großstadtgefühl, sagte Bonita Grupp dem "Spiegel". "Hier in Burladingen genieße ich es hingegen, dass ich weniger Ablenkung habe und mich voll auf die Arbeit konzentrieren kann. Die Wege sind kurz, die Geschäfte des täglichen Bedarfs sind nah, das hilft schon sehr."

Bonita und ihr Bruder Wolfgang Grupp junior führen das Familienunternehmen seit einigen Jahren. Sie leitet die Bereiche Onlinehandel, Marketing und Personal. Der Bruder verantwortet Geschäftskunden, IT-Projekte, die Produktion und Finanzen.

Der frühere Trigema-Chef hatte Mitte des vergangenen Jahres einen Suizid-Versuch öffentlich gemacht. Er habe sich Gedanken darüber gemacht, ob er überhaupt noch gebraucht werde./tat/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefrot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gab am Dienstag kräftig nach. Der deutsche Leitindex ging nahezu unverändert aus dem Handel. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen