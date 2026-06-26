Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bonität im Blick 26.06.2026 11:02:00

Bonitäts-Coup bei Munich Re: Moody's hebt Rating an - Aktie dennoch schwächer

Bonitäts-Coup bei Munich Re: Moody's hebt Rating an - Aktie dennoch schwächer

Moody's bescheinigt der Munich Re eine bessere Bonität.

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie die Einstufung für das Insurance Financial Strength Rating (IFSR) der Munich Re auf "Aa2" von "Aa3" angehoben. Der Ausblick wurde auf stabil von positiv gesenkt.

Moody's trägt mit der Hochstufung der "sehr starken" Bilanz und den kontinuierlichen Fortschritten bei der Diversifizierung Rechnung. Letztere reduziere die Abhängigkeit von der Schaden- und Unfall-Rückversicherung.

Im XETRA-Handel am Freitag steht für die Munich Re-Aktie trotzdem ein Minus von zeitweise 0,65 Prozent auf 477,40 Euro zu Buche.

DOW JONES-

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Munich Re-Aktie verliert: Munich Re steigert Jahresgewinn auf Höchststand
Munich Re-Aktie fällt: Gewinnsprung trifft auf sinkende Rückversicherungspreise
Munich Re-Aktie im Plus: Kursziel auf 606 Euro reduziert

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com,Sean Gallup/Getty Images,photobyphm / Shutterstock.com

Nachrichten zu Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos

mehr Nachrichten

Analysen zu Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos 9,35 0,54% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen Unsponsored American Depos
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 476,40 0,02% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen