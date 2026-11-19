Bonk hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,46 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,820 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Bonk mit einem Umsatz von insgesamt 0,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 56,44 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at