Bonk veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bonk hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,76 USD. Ein Jahr zuvor waren 3,15 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bonk 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at