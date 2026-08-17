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17.08.2026 06:31:29
Bonk veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Bonk hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -0,76 USD. Ein Jahr zuvor waren 3,15 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 1,2 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bonk 0,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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