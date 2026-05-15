Bonk: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bonk lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,23 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,800 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10750,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at