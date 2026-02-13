Bonlon Industries legte Quartalsergebnis vor

Bonlon Industries hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,34 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,660 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bonlon Industries in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,32 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,28 Milliarden INR im Vergleich zu 1,38 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at