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02.06.2026 06:31:29
Bonlon Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Bonlon Industries lud am 30.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,57 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Bonlon Industries 1,01 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 31,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,46 Milliarden INR umgesetzt worden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,85 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,89 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 6,51 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 6,19 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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