DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
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01.09.2026 06:23:38
Bonner Logistikkonzern heißt jetzt DHL statt Deutsche Post
BONN (dpa-AFX) - Der Namenswechsel von Deutscher Post zu DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) ist vollzogen. Der Bonner Logistiker gab bekannt, dass der Beschluss der Hauptversammlung vom Mai zum 1. September umgesetzt sei. Der Name Deutsche Post bleibt in der Konzernstruktur erhalten, wandert aber eine Etage tiefer: Künftig steht er für eine Tochterfirma, die das Stammgeschäft mit der Beförderung von Briefen und Paketen im Inland verantwortet.
An der Börse werden die Anteilsscheine zudem nicht mehr unter dem Namen Deutsche Post gehandelt, sondern unter dem Namen DHL. Grund der Umbenennung ist die zunehmende Internationalisierung des Konzerns. Das Stammgeschäft macht nur noch etwa ein Fünftel des Konzernumsatzes aus.
Für Verbraucher in Deutschland ändert sich Konzernangaben zufolge nichts, Postfilialen oder Briefkästen bleiben von der Namensänderung unberührt. "Die Deutsche Post bleibt für die Menschen und Unternehmen in Deutschland das, was sie seit Jahrzehnten ist: ein verlässlicher Teil ihres Alltags", sagt Nikola Hagleitner, die als DHL-Vorstandsmitglied für das deutsche Stammgeschäft und damit für die Tochterfirma Deutsche Post AG zuständig ist./wdw/DP/zb
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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06:23
|Bonner Logistikkonzern heißt jetzt DHL statt Deutsche Post (dpa-AFX)
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31.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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31.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
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30.08.26
|ROUNDUP: Kam Sprengstoff-Drohne aus Moskau? Warten auf Konsequenzen (dpa-AFX)
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28.08.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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27.08.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start im Plus (finanzen.at)
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24.08.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
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24.08.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|56,04
|0,32%