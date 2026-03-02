Bonree Data Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bonree Data Technology A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,20 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bonree Data Technology A ebenfalls 1,200 CNY je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,1 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,160 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bonree Data Technology A ein EPS von -2,660 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 129,13 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 139,69 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 1,300 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 144,00 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at