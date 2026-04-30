Bonree Data Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bonree Data Technology A hat am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,26 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bonree Data Technology A -0,210 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,07 Prozent zurück. Hier wurden 32,2 Millionen CNY gegenüber 36,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at