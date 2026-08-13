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13.08.2026 06:31:29
Bonterra Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Bonterra Energy hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 CAD, nach -0,040 CAD im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,71 Prozent auf 82,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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