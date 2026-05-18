Boo Kook Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Boo Kook Securities lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1439,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2053,00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 35,03 Prozent auf 50,97 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Boo Kook Securities 78,45 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at