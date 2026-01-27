27.01.2026 06:31:28

Boo Kook Securities informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Boo Kook Securities hat am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 81,38 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -157,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 301,25 Milliarden KRW – ein Plus von 585,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boo Kook Securities -62 008,7 Millionen KRW erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3406,45 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3509,00 KRW je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Boo Kook Securities im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 243,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 965,72 Milliarden KRW. Im Vorjahr waren 281,53 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

