Boo Kook Securities gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1270,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 1187,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 71,61 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 77,15 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at