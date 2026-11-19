Boo Kook Securities präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1258,00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 1174,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 71,61 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 7,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 77,15 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at