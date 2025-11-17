Boo Kook Securities verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Boo Kook Securities hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 1187,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Boo Kook Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 777,00 KRW in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Boo Kook Securities im vergangenen Quartal 77,15 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 31,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boo Kook Securities 113,06 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at