Boo Kook Securities vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Boo Kook Securities hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 1174,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boo Kook Securities 764,00 KRW je Aktie eingenommen.

Boo Kook Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,15 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 31,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113,06 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at