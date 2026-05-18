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18.05.2026 06:31:29
Boo Kook Securities: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Boo Kook Securities hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1451,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2065,00 KRW erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boo Kook Securities in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 35,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 50,97 Milliarden KRW im Vergleich zu 78,45 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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