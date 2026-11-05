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05.11.2026 06:31:28
Booking: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Booking präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,69 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,37 ARS erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Booking im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13 337,99 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 11 967,33 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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