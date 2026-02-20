Booking: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Booking hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 90,64 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 45,34 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Booking hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9 123,99 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 66,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5 467,51 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 292,81 ARS eingefahren. Im Vorjahr waren 224,54 ARS je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Booking 33 523,44 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 54,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 21 737,20 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

