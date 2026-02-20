|
20.02.2026 06:31:28
Booking: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Booking hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 90,64 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 45,34 ARS je Aktie in den Büchern standen.
Booking hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9 123,99 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 66,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5 467,51 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 292,81 ARS eingefahren. Im Vorjahr waren 224,54 ARS je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Booking 33 523,44 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 54,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 21 737,20 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.