Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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14.04.2026 13:58:00
Booking.com: Unbefugte Zugriffe von Kriminellen entdeckt
Booking.com gibt unbefugte Fremdzugriffe auf Buchungsinformationen zu. Betroffene Kunden werden informiert, ihre PINs aktualisiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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