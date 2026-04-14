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Booking Holdings Aktie

Booking Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089

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14.04.2026 13:58:00

Booking.com: Unbefugte Zugriffe von Kriminellen entdeckt

Booking.com gibt unbefugte Fremdzugriffe auf Buchungsinformationen zu. Betroffene Kunden werden informiert, ihre PINs aktualisiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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