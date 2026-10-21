Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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21.10.2026 17:01:24
Booking.com under investigation by EU regulators over fake listings and scams
European Commission calls accommodation website’s approach to fraudulent listings and phishing scams as ‘absolutely substandard’
EU regulators have opened an investigation into Booking.com, alleging that the accommodation website has not done enough to protect consumers from fake listings and scams.
The European Commission, which regulates the world’s biggest tech companies operating in the EU, said Booking.com may have breached the EU’s Digital Services Act (DSA) with its “absolutely substandard” approach to tackling fraudulent listings and phishing scams, where criminals impersonate a third party to trick people to hand over money.Continue reading...
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