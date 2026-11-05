Booking gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Booking lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,05 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,65 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 12,45 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,41 Milliarden CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at