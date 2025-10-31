Booking hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Booking lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 159,49 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 100,03 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 59,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7 521,72 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11 986,16 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at