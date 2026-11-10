Booking Holdings Aktie

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WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089

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10.11.2026 01:11:34

Booking Holdings: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) announced financial results that exceeded the high end of its guidance across key metrics. The company continues to demonstrate how expanding its direct traveler relationships and automated tools can widen its cost advantage over competitors. Three key takeaways from management's comments illustrate where the business is heading next.

Management is deploying artificial intelligence, software algorithms that execute complex tasks, to automate routine customer inquiries and streamline code development. Lowering support expenses while expanding booking volumes strengthens operating margins.

Booking Holdings is expanding its Connected Trip initiative, which allows travelers to book multiple travel categories such as accommodations, flights, and attractions together in one seamless transaction. Multi-product bookings lock in repeat customers who return more frequently and book directly on the platform.

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Booking Holdings 145,75 1,00% Booking Holdings

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