Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
27.04.2026 21:15:00
Booking Holdings: The Glorious Travel Stock You'll Wish You'd Bought Before the Next Boom
Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) is one company that operates in more than 220 countries with a wide menu of brands relating to travel or entertainment: Booking.com, Priceline, Agoda, Rentalcars.com, KAYAK, and OpenTable.The company used to be a travel intermediary, with travelers paying the service provider, such as the hotel, upon arrival. In recent years, Booking has become the merchant of record, with the traveler paying it directly at the time of booking. This has allowed the company to bundle connected deals and increase its customer royalty while earning revenue from booking commissions, merchant fees, and advertising.The stock, which had a 25-for-1 split on April 2, is down more than 16% so far this year. Its shares were already languishing because of concerns that artificial intelligence (AI) agents (such as ChatGPT, Gemini, or Claude) could eventually handle travel planning and booking directly with service providers, cutting out middlemen.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Booking Holdings
27.04.26
|Ausblick: Booking präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
22.04.26
22.04.26
22.04.26
22.04.26
22.04.26
22.04.26
21.04.26
|S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Booking-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)