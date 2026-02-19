Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|
19.02.2026 21:41:01
Booking Holdings Announces a Massive 25-for-1 Stock Split. Here's What Investors Need to Know
Online travel agency Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) has long been one of the priciest stocks on the market. The parent company of Booking.com, Priceline, Kayak, and OpenTable, was trading for more than $4,200 per share as of the market close on Wednesday -- but that's all about to change.In conjunction with its fourth-quarter financial report, Booking announced plans for its first-ever forward stock split. Here's what investors need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
