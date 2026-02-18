Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
|
18.02.2026 23:44:33
Booking Holdings Inc. Announces Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - Booking Holdings Inc. (PCLN) revealed a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $1.42 billion, or $44.22 per share. This compares with $1.06 billion, or $31.95 per share, last year.
Excluding items, Booking Holdings Inc. reported adjusted earnings of $1.57 billion or $48.80 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.9% to $6.34 billion from $5.47 billion last year.
Booking Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.42 Bln. vs. $1.06 Bln. last year. -EPS: $44.22 vs. $31.95 last year. -Revenue: $6.34 Bln vs. $5.47 Bln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: 14 % To 16 %
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Booking Holdings
|
17.02.26
|S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Booking von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.02.26
|Ausblick: Booking legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|S&P 500-Titel Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Booking-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
09.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
06.02.26
|Booking.com suspends hotels linked to Iranian banker (Financial Times)
|
04.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)