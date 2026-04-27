BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
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27.04.2026 07:38:00
Booking Holdings Is the First Blockbuster Stock Split of 2026 -- and the Table Is Set for This Company (Up 6,430% Since Its IPO) to Follow in Its Footsteps
After a long wait, Booking Holdings completed its first stock split in decades on April 6. The company, which had once engaged in a 1-for-6 reverse split to avoid being delisted from the Nasdaq, had seen its stock peak at over $5,800 per share, so one could argue its recent 25-for-1 split was long overdue.Still, Booking Holdings is not the only consumer discretionary stock that has reached a high nominal price. Knowing that, I believe that one company that has risen by almost 6,430% since its initial public offering could be next.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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